Rajas justerte krisepakke: – På riktig vei

Norsk musikkråd, en paraplyorganisasjon for musikkfrivilligheten, takker Raja for at han har lyttet til innvendingene på flere viktige punker.

– Men når både tidsrom og målgruppe utvides, må potten øke tilsvarende, sier styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd til NTB.

– Kulturministeren peker i riktig retning, men trenger større budsjettrammer, konstaterer han.

Borgundvaag peker på at musikkfrivilligheten alene har beregnet tapene til mellom 570 og 770 millioner kroner i perioden mars-juni.

Får dekket inntekter

Fakta om den justerte krisepakken til idrett og frivillighet: * Kulturministeren sa torsdag at Korps-Norge ville få 38,5 millioner kroner da fordelingen av årets spillemidler var klare. * Norsk musikkråd kontret med at dette slett ikke var noen redningspakke, men derimot midler som allerede lå inne i statsbudsjettet. * Fredag kom en justert kompensasjonsordning til idrett- og frivillighet. * Regjeringen foreslår her å utvide kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet som inkluderer salg av varer og tjenester under arrangementer. * Ordningen foreslås også presisert og utvidet slik at flere virksomheter innen museum, kultur og ideelle organisasjoner kan søke om bortfall av billettinntekter. * I ordningen kommer også begrepet «delvis avlyst» arrangement inn. * Ordningen var opprinnelig begrenset til perioden 5. mars til 30. april – men skal nå gjelde fra 12. mars til 15. juni. Dermed kan korps som skulle hatt loppemarked før påske, søke om kompensasjon for tapte inntekter. * Ordningen har fram til nå vært på 700 millioner kroner. Samlet sett er justert plan på over 1 milliard kroner. * I sum vil nå flere kunne søke og motta støtte. * Kulturrådet administrerer krisepakken til det profesjonelle kulturlivet, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordningen til det frivillige kulturlivet, idrett og annen frivillighet. Kilde: NTB

Ordningen var opprinnelig begrenset til perioden 5. mars til 30. april. Den utvidede ordningen, som legges fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, skal gjelde hele perioden det har vært et arrangementsforbud – altså fra 12. mars til 15. juni i år.

Det vil si at korps som skulle hatt loppemarkedet før påske, nå kan søke om kompensasjon for tapte inntekter, opplyser departementet søndag:

– Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til også å dekke tapte inntekter fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg, og annet salg av varer og tjenester under arrangementer, heter det.

Det foreslås å «presisere og utvide ordningen», slik at flere virksomheter innen museum og kultur og ideelle organisasjoner kan søke om bortfall av billettinntekter.

2.300 har søkt

Så langt har 2.300 organisasjoner søkt om kompensasjon på totalt 370 millioner kroner.

– Jeg håper og tror at mange nå vil oppleve at den justerte ordningen treffer bedre. Vi har lyttet, og jeg er glad for at vi med dette nå særlig møter behovene til korpsene, sier Raja.

Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Kulturrådet administrerer krisepakken til det profesjonelle kulturlivet, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordningen til det frivillige kulturlivet, idrett og annen frivillighet.

Fikk stryk

Før helgen kom det sterke reaksjoner på signalene fra Raja. Kulturministeren sa torsdag at Korps-Norge ville få 38,5 millioner kroner da fordelingen av årets spillemidler var klare.

Norsk musikkråd kontret med at dette slett ikke var noen redningspakke, men derimot midler som allerede lå inne i statsbudsjettet.

– Kulturministeren svarte at det er et politisk valg om han skal fortsette å tildele, eller gjøre endringer. Det hadde i så fall vært en gigantisk, politisk bombe om spillemidlene ikke skulle tildeles i år. Uttalelsen har skapt usikkerhet blant våre 260.000 medlemmer og frivillige som står på for å redde våre 6.700 musikklag rundt om i landet, sier Borgundvaag.

Fredag kom så Raja med utvidelser og endringer i den store kompensasjonsordningen for idrett, kultur og frivillighet.