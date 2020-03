DN: Den nye oljefondssjefen har formue på Caymanøyene

Tangen sa torsdag at han har lagt inn verdiene fra sitt tidligere forvalterselskap Ako Capital, rundt fem milliarder kroner, i stiftelsen, som gir penger til formål innen veldedighet, kunst og utdannelse.

Stiftelsen Aco Foundation hadde Ako-fond for 70 millioner britiske pund i 2018. Ako-fondene er registrert på Caymanøyene. Tangen plasserte ytterligere Ako-fond til en verdi av 50 millioner pund i starten av 2019, ifølge avisa.

– Nicolai Tangen har vært helt åpen om sine økonomiske forhold, også om at Ako-fund ltd. er registrert på Caymanøyene. Dette er helt vanlig for slike forvaltningsselskaper, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en epost til DN.

Nicolai Tangen har varslet at han alle forbindelser til forvalterselskapet Ako Capital brytes når han flytter til Norge og blir oljefondets nye sjef.

Han har også annonsert at når han flytter til Norge, vil han flagge formuen hjem og har anslått at han da må betale 60–70 millioner i formuesskatt.