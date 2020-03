NHO-sjefen om videreføring av coronatiltak: – Svært krevende

Tirsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at smittetiltakene som ble innført for snart to uker siden, blir videreført til over påske 13. april. Det skal gjøres en ny vurdering av tiltakene 8. april.

Det vil si at skoler og barnehager fortsatt holdes stengt, arrangementer må avlyses og at alt fra frisører til psykologer må holde seg hjemme. Målet er å «slå ned» coronaepidemien i Norge.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sa Solberg under pressekonferansen tirsdag.

Tidligere samme dag kom Nav med nye tall som viser at 291.000 personer nå er arbeidsledige i Norge, tilsvarende 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er de høyeste tallene siden 1930-tallet, ifølge NHO.

Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av coronatiltakene regjeringen har innført.

– Det kan ikke bli mer alvorlig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Dagsavisen.

Nå videreføres altså tiltakene som har ført til den massive arbeidsledigheten. Det er krevende, men forventet, ifølge Almlid.

– Dette er selvfølgelig svært krevende for både enkeltmennesker og bedrifter, men vi har forståelse for at det må til, sier han.

Ber om flere krisetiltak

Ifølge NHO-sjefen er det avgjørende at regjeringen følger opp med flere tiltak for å berge særlig små og mellomstore bedrifter og konkurranseutsatte eksportbedrifter gjennom coronakrisen.

Regjeringen har varslet at det kommer en ny tiltakspakke førstkommende fredag.

– Trygghet for helse er det viktigste, men vi må også så godt vi kan forsøke å sikre at det er jobber i den andre enden av krisen.

I likhet med Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen, er også Almlid opptatt av at det må bli en slutt på lokale karanteneregler. 124 norske kommuner har innført egne reiserestriksjoner i forbindelse med coronaepidemien. Det har skapt problemer for lokalt næringsliv og for flyt av arbeidskraft over kommunegrensene.

– Bedriftene i landet vårt har et ansvar for at hjulene holdes i gang, slik at vi alle sikres nødvendige varer og tjenester på tvers av kommunegrenser og landsdeler, sier Almlid.

LO: – Stor belastning for arbeidstakere

Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen uttrykker forståelse for at smitteverntiltakene nå videreføres, men håper de blir kortvarige.

– Tiltakene er utformet etter råd fra helsemyndighetene, og jeg har ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved deres faglige vurderinger. Mitt håp er at tiltakene vil være virksomme, og at vi på denne måten kan forhindre mye lidelse, sier Gabrielsen.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen sier han håper smittetiltakene funker fort. Foto: NTB Scanpix

I likhet med Almlid, understreker han viktigheten av å skjerme både ansatte og bedrifter fra de negative økonomiske konsekvensene av tiltakene som er satt inn.

– Dagens unntakssituasjon er en stor belastning for norske arbeidstakere, norske bedrifter og for alle andre deler av befolkningen.

Ap støtter regjeringen

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier at Ap stiller seg bak regjeringens tiltak, men er som LO og NHO opptatt av at de som rammes, må få hjelp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at hans parti stiller seg bak regjeringens smittetiltak. Foto: NTB Scanpix

– Arbeiderpartiet stiller seg bak målet om å bremse smitten, slik at vi ikke får så mange smittede samtidig at helsevesenet mangler utstyr, senger og respiratorer til dem som blir alvorlig syke. Vi må gjøre det vi kan i solidaritet med dem som står i fare for å dø av viruset, og alle dem som står på dag og natt for å redde liv.

– Når regjeringen viderefører tiltakene, legger vi til grunn at den har en god begrunnelse, at ulike hensyn er veid opp mot hverandre, og at det finnes en plan for veien videre, skriver han i en pressemelding.

Dette er noen av tiltakene som videreføres:

* De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

* Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

* Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

* Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

* Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist coronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for coronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

* Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

* Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

* Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.

* Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

* Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

* Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand, holdes stengt.

* Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt.

* Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende holder stengt.

* Forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer opprettholdes.

* Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

* Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

Kilde: NTB

