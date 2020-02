NRK: Samherji er ikke lenger kunde hos DNB

Samherji, som har virksomheter i flere land og tre verdensdeler, er under etterforskning for korrupsjon i Namibia. Også norske Økokrim har igangsatt etterforskning av ulike bankoverføringer.

Ifølge NRK ble DNB-kontoene til selskapet stengt rett etter nyttår. Det opplyser fungerende konsernsjef Bjorgolfur Johannsson til den islandske kringkasteren Ruv.

– Vi har vært i kontakt med banken i noen tid, og siden november har vi jobbet med at DNB ikke skulle være en del av bankvirksomheten vår, sier han.

Dagens Næringsliv viser til den islandske avisen Stundin , som i november i fjor skrev at 70 millioner dollar skal ha blitt sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia.

Samherji er Islands største fiskerikonsern. I november i fjor gikk konsernsjef Torsteinn Mar Baldvinsson av etter påstander om korrupsjon knyttet til fiskerikvoter i Namibia.

Samherji har tilgang på store fiskerikvoter i blant annet Namibia og Island. I 2016 omsatte selskapet for 6,4 milliarder kroner.