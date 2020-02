Irland frykter eksistensiell krise om forhandlingene mellom EU og Storbritannia mislykkes

– Vi må være ærlige om truslene. Om partene ikke finner fram til en handelsavtale vil det innebære en eksistensiell trussel mot økonomien vår i 2021, så vi er nødt til å bli enige om avtalen, advarte Varadkar i en tale fredag.

Storbritannia vil fortsette å følge EUs regler for blant annet handel gjennom den elleve måneder lange overgangsperioden som begynner lørdag.

Irland deler grense med Nord-Irland, som forlater EU sammen med resten av Storbritannia. Dermed vil irene bli direkte berørt om det ikke er på plass en ny handelsavtale før året er omme. De ønsker derfor at partene skal bli enige om en så bred handelsavtale som overhodet mulig.

Varadkar kalte brexit en trist dag, men takket EU-lederne for at de støttet Irland under forhandlingene med Storbritannia.

– At Storbritannia forlater EU er ingen grunn til å feire for oss, sa Varadkar. Han la til at irene ikke vil utstede 50 pence-mynter for å feire brexit, slik Boris Johnsons regjering har gjort.

– Men vi feirer solidariteten som har blitt vist oss fra EU-partnere, og vi sier takk til våre europeiske likemenn.