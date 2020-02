Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug – møtes i retten

Det er gått to og et halvt år siden den åpenhjertige biografien «Min historie – Northug» kom ut med noen få, men sensitive opplysninger fra Aylar Lies (36) private sfære. Nå kommer den langvarige striden mellom den tidligere glamourmodellen og en av Norges mest meritterte langrennsløpere opp i Oslo tingrett. Saken behandles i retten mandag 3. februar.

Petter Northug (34) og Strawberry Publishing, som har overtatt daværende utgiver Pilar forlag, blir sammen avkrevd 100.000 kroner i erstatning for å ha krenket privatlivets fred. Det skriver advokat John Christian Elden i sitt sluttinnlegg i saken.

Han framholder at Northug formidler «en svært personlig og sensitiv opplysning om Lie» som Elden mener omfattes av vernet av privatlivets fred. I «Min Historie» kommenterte Northug for første gang forholdet til Lie som skal ha startet i 2011.

Boka lå høsten 2018 sju uker på bestselgerlisten for generell litteratur, og har siden utgivelsen blitt gitt ut i Sverige, Finland og Estland. Den er ført i pennen av Jonas Forsang.

Northug er en av Norges mest suksessrike langrennsutøvere og noterte seg for 20 OL- og VM-medaljer, hvorav 15 er gull i løpet av karrieren. Han har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger og har sju individuelle NM-gull.

Tapte første runde

Aylar Lie, som de siste årene kanskje er mest kjent for sine opptredener i forskjellige realityprogrammer, lyktes ikke med å få utgivelsen stanset da hun ble gjort kjent med omtalen av seg, men vant fram overfor forlaget da hun i 2018 krevde avsnittene om seg fjernet fra boka.

Hun tapte likevel erstatningssaken i Forliksrådet i Oslo i fjor vår. Forliksrådet kom til at det ikke var «sannsynliggjort at Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet», ifølge Dagbladet s omtale av saken.

Advokat Elden framholder at Forliksrådet baserer sin beslutning på feil lovhjemmel, at søksmålet gjelder privatlivets fred og ikke ærekrenkelser, og at det derfor er nødvendig å få tingrettens beslutning i saken.

Advokat Halvard Helle, som representerer Strawberry Publishing og Northug, vil på vegne av sine klienter overhodet ikke kommentere saken overfor NTB. – Vi ønsker ikke å bidra til oppmerksomhet rundt denne saken, sier han.

De saksøkte motsetter seg kravet, og Helle vil legge ned påstand overfor retten om at begge frifinnes.

– Ytringsfriheten veier tyngst

Vernet av ytringsfriheten trumfer vernet av privatlivets fred i denne saken, argumenterer han i sluttinnlegget for retten: «De saksøkte anfører at hensynet til ytrings‐ og informasjonsfriheten i denne saken må veie tyngre enn hensynet til privatlivets fred. Utgangspunktet for vurderingen er at Petter Northug, alene eller ved hjelp fra andre, har rett til å «skrive sitt liv» i medhold av sin ytringsfrihet. Boken nyter således et sterkt ytringsvern», skriver Helle.

Han hevder Lie før utgivelsen var forelagt de omstridte opplysninger og at hun ikke skal ha hatt noen innvendinger mot omtalen. Hun har dessuten i et intervju med Det Nye i 2012 selv gått dypt inn i den samme tematikken og har i denne saken ikke «en legitim forventning om privatliv mht. uttalelsene i Northugs biografi», skriver han.

«For øvrig utgjør omtalen en perifer rolle i boken for øvrig, som ikke er fremhevet av forlaget», heter det i sluttinnlegget.