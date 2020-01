– Jeg skjønner ennå ikke hvem som har ansvaret

– Dette handler ikke bare om meg, men alle som er berørt av saken. Jeg føler rett og slett at vi trenger at noen tar ansvar for dette. Det er viktig for samfunnet vi lever i, sier Rita Rudiløkken.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under fredagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Innfelt bilde av Rita Rudiløkken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix og Nanna Aanes Wolden

Hun er en av flere som er rammet av trygdeskandalen. Kjernen i skandalen er at

Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Torsdag og fredag ble det holdt høringer om skandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dagen i dag har vært helt forferdelig. Jeg ser at kampen ikke er over. Jeg tenker at jeg må roe meg ned, for nå er jeg i hvert fall ikke kriminell lenger, sier fembarnsmoren til Dagsavisen fredag ettermiddag.

– Jeg sitter fortsatt med vonde minner om det sanne helvete det er å stå uten inntekt, fortsetter hun.

Nav krevde 152.000 kroner fra fembarnsmoren Rita Rudiløkken fordi hun hadde tatt med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til Spania. Av samme grunn stanset også Nav arbeidsavklaringspengene til den tidligere pleieassistenten i halvannet år. De har seinere innrømmet feil. Rudiløkken er i dag uføretrygdet.

Fulgte tett

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), statsminister Erna Solberg (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng er blant dem som stilte i høringene i kontrollkomiteen.



Rudiløkken fulgte nøye med, og sier sterke følelser igjen kom til overflaten. Når hun likevel fulgte høringene tett var det ikke bare for sin egen del.

– Jeg tenker på hele landet. Dette rammer alle som er i en situasjon der de har blitt syke, noe alle blir en eller annen gang i livet. Jeg var interessert i å høre hvem som tok på seg skyld, og hvor det har sviktet, sier Rudiløkken.

Hun synes ikke høringene ga de svarene hun hadde håpet på.

– Jeg tror ingen kommer til å vedkjenne seg feilen. Jeg hører alle skylder på Nav, men ord må bli til handling, sier Rudiløkken, som mener hele ledelsen i Nav må skiftes ut.

– Jeg skjønner ennå ikke hvem som har ansvaret. Hvis det ikke er statsministeren, ikke trygderetten og ikke Nav, hvem har det da? fortsetter hun.

I høringen fredag gjorde statsministeren det tydelig at hun har tillit til arbeidsministeren. Solberg har lovet at regjeringen skal gjøre sitt beste for å rydde opp i saken.

Ikke rom for å være syk

Nav-direktør Vågeng sa til kontroll- og konstitusjonskomiteen at trygdeskandalen har fått alvorlige konsekvenser.

– Det er alvorlig at ytelser har blitt stoppet, men enda mer alvorlig er det at folk er blitt fengslet uten grunn, sa Vågeng, som så ga en uforbeholden unnskyldning.



Nav-direktør Sigrun Vågeng under fredagens høring. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Rudiløkken synes ikke unnskyldningen var nok, og gjentar at noen må ta ansvar.

– Jeg synes de burde utdypet mer. Hvem skulle tro at noe sånt som dette kunne skje i lille Norge, sier hun.

Den tidligere pleieassistenten mener også at Nav må endre måten de snakker med folk på, selv om hun understreker at hun har møtt flere hyggelige saksbehandlere der. Hun etterlyser også mer medmenneskelighet og forståelse i samfunnet.

– Det er ikke lett å være fattig i Norge. Det stilles krav i samfunnet, og når du ikke klarer å oppfylle dem, da faller du mellom to stoler. Du føler også at andre rundt ser ned på deg, sier Rudiløkken.

– Det er ikke rom for å ha det vanskelig og være syk, eller i det minste ikke psykisk syk. Jeg har sagt tidligere at det nesten er enklere å ha kreft. Da møter man mer forståelse, fortsetter hun, og legger til:

– Mitt høyeste ønske er kanskje at Hauglie og Nav-ledelsen en gang blir sykemeldt og selv opplever det samme som vi har gjort og blir en del av systemet. Kanskje de da får mer forståelse og dømmer saken ut fra egen erfaring.

– Orker jeg det her?

Rudiløkken har fått flere positive kommentarer og tilbakemeldinger etter at hun først delte sin historie, blant annet fra mennesker som håper hun nå får lagt saken bak seg og kan leve videre.

– Så enkelt er det ikke. Jeg ble veldig syk og fikk behandling, men dette har forankret seg i kroppen. Dette må jeg jobbe med i mange, mange år, sier hun.



Statsminister Erna Solberg hilser på Nav-berørte Rune Halseth fra Jessheim etter høringen om trygdeskadalen. Halseths sak har vært i Høyesterett. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Rudiløkken er likevel optimistisk for sin egen del framover, og skal fortsatt engasjere seg i AAP-aksjonen, som Dagsavisen har omtalt flere ganger. Hun skryter blant annet av innsatsen til aksjonsleder Elisabeth Thoresen.

– Men jeg er bekymret for neste fase som pensjonist. Jeg har også en sønn med store behov, og jeg må kjempe for ham også, antageligvis i Nav-systemet. Da kjenner jeg av og til på «orker jeg det her»? sier hun.

