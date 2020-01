Equinor inngikk milliardforlik med kinesiske COSL

Forliket, som tilsvarer 1,7 milliarder kroner, gjelder termineringen av riggavtalen for ulykkesriggen COSL Innovator og noen mindre uenigheter knyttet til riggen COSL Promoter, som fortsatt er på kontrakt, skriver Dagens Næringsliv.

I mai 2018 ble Equinor, den gang Statoil, dømt i Oslo tingrett til å betale COSL 4 milliarder kroner etter at retten konkluderte med at konsernet urettmessig hevet kontrakten for riggen COSL Innovator.

Både Equinor og Cosl anket dommen, og tirsdag skulle saken behandles på nytt i lagmannsretten, men den ble utsatt til onsdag etter at partene ba om det, ifølge Teknisk Ukeblad.

– Vi har inngått et forlik og forliket innebærer at Troll-lisensen betaler Cosl 188 millioner dollar. I tillegg inngår vi en uforpliktende rammeavtale med COSL for eventuelt fremtidig samarbeid på norsk sokkel. Vi er fornøyd med å ha fått til en løsning utenfor rettssalen. Gjennom dette får man til en normalisering som samarbeidspartnere, sier pressetalsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor.

I desember 2015 ble COSL Innovator truffet av en kjempebølge. Bølgen traff riggen langt oppe på dekket. En person omkom, og det ble omfattende skader på riggen.

Kort tid etter terminerte Equinor kontrakten, og COSL gikk til sak for å få erstatning for tap av inntekter. Ingen av partene vant saken fullt ut.