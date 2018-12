Studenter blir rekruttert til å hvitvaske penger

DNB har gjennom et arbeid om å avsløre folk som hvitvasker penger, funnet at det vokser såkalte muldyrmiljøer på to norske universitet.

Banken har de siste årene jobber med å finne såkalte muldyr, altså personer som hjelper kriminelle med å hvitvaske penger, skriver Dagens Næringsliv. Bare i høst har de oppdaget 37 nye muldyr. Leder Terje Aleksander Fjeldvær i DNBs «Financial Cyber Crime Center» sier til avisen at det nå vokser muldyrmiljøer på to ikke navngitte norske universiteter. De har sett at studenter i samme krets i norske studentmiljøer stiller kontoene sine til disposisjon for kriminelle i utlandet. Dette gjelder 11 studenter, ifølge Fjeldvær. Han advarer om at studentene gjør seg skyldig i uaktsom hvitvasking. – En del muldyr vil sannsynligvis være en del av et organisert miljø, men i akkurat disse sakene virket det som muldyrene blir manipulert til å gjennomføre betalingene, sier Fjeldvær, og sier hvitvaskingen ved de to universitetene er politianmeldt.