Verdensdag for funksjonshemmede: – Vi har fortsatt en stor inkluderingsjobb å gjøre

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) inviterer til inkluderingsdugnad på FNs verdensdag for funksjonshemmede: – Altfor mange får ikke sjansen i arbeidslivet.

Selv om stadig flere funksjonshemmede har fått tilpasset sin arbeidssituasjon, er verdensdagen mandag 3. desember stadig aktuell i Norge.

Bare 44 prosent av funksjonshemmede i alderen 16 til 66 år er sysselsatt, og denne graden av sysselsetting har ikke variert stort de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Til sammen står i dag 85.000 personer med nedsatt funksjonsevne, som kan og ønsker å stå i arbeid, uten jobb. Hauglie sier hun ønsker at mandagen blir en påminnelse om alle de som står utenfor arbeidslivet i Norge fordi de er annerledes eller mangler den perfekte CV-en.

– Altfor mange funksjonshemmede vil jobbe, men får ikke sjansen til å vise seg fram. Kanskje er de døve eller kanskje sitter de i rullestol. Felles for dem er at de vil og kan jobbe. Det er meningsløst at vi som samfunn ikke tar i bruk de evnene som finnes der ute, sier arbeidsministeren til NTB.

– Kjenner ikke ordningene

Statsråden mener det skal ikke stå på virkemidlene, og mener arbeidsgiverne har mange muligheter til å få hjelp hos Nav og hjelpemiddelsentralene.

Disse ordningene fungerer, og må brukes, mener Hauglie.

– Jeg tror ikke alle arbeidsgivere kjenner til ordninger som mentor, inkluderingstilskudd eller lønnstilskudd. I tillegg bruker regjeringen mye penger på flere markedskontakter i Nav som betyr at flere bedrifter får en fast kontaktperson i Nav – det er noe mange arbeidsgivere har ønsket seg lenge, sier Hauglie.

– Vi har møtt døve som er IT-konsulenter og som bruker bildetolk på telefonen. Det funker kjempebra, fortsetter hun.

Ikke veldedighet

Hauglie understreker at hun ikke mener at arbeidsgivere skal åpne dørene for de med nedsatt funksjonsevne for å være snille, men snarere se på gruppen som en mulig ressurs.

– Jeg mener ikke man skal åpne dørene av veldedighet. Erfaringene viser at inkludering er bra for bunnlinjen – og det er som regel det viktigste for en arbeidsgiver. Men du må se mulighetene som finnes, sier Hauglie.

Selv har regjeringen i år innført retningslinjer om at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

– Dette jobber vi på spreng med nå, sier arbeidsministeren.