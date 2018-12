Kritiske nivåer for kronen

Same procedure as last year?

​Mandag ettermiddag ligger EURNOK på 9,7372, ned 0,10 prosent intradag. Krysningen ligger nå nær taket i sekundærtrenden, skriver Christiania Securities i en analyse Hegnar.no har fått tilgang til. – Bryter EURNOK opp fra disse nivåene kan vi fort se en ny test av 9.97-nivået, heter det. Meglerhuset viser til at krysningen gjennom det siste året har utviklet en svakt fallende sekundærtrend innen den lange stigende hovedtrenden fra 2013. – Gulvet i hovedtrenden går ved 9.3150, mens taket i den fallende sekundærtrenden går ved 9,7670. Samtidig er RSI (relative strength index, red. anm) ved overkjøpte nivåer, noe som kan indikere at kursen vil falle noe tilbake, skriver Christiania Securities. Les også: Toppløs hele året Tester 9,97? Ifølge analysen har EURNOK støtte ved 9,7000, 9,5860, 9,5200, 9,4800 og 9,4200. – Skulle kursen bryte gjennom taket i sekundærtrenden ved 9,7670 og motstandsnivået ved 9,7920 er dette kjøpssignaler, og da er det sannsynlig at vi vil se en test av 9,9700-nivået slik vi hadde rundt juletider både i 2017 og 2008, konkluderer meglerhuset. Les også: – Et så stort kutt vil være et lite offer for OPEC Saken er først publisert på Hegnar.no Kilde: Christiania Securities.