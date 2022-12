Fått igjen på skatten? Ikke gjør denne tabben

I dag kan 900.000 nordmenn velge å sjekke selvangivelsen på nettet, med de utfordringer som tradisjonelt sett hører med.

Men hvis du får logget inn og ser den gledelige beskjeden om penger tilbake lyse mot deg, er det én rutine som kan lønne seg før du inntar nettbutikkene. Eksperter på privatøkonomi understreker at mange begår den samme feilen: De sjekker ikke selvangivelsen videre.

– Å få igjen penger kan være en felle dersom det gjør at man ikke gidder å sjekke. Det kan nemlig være svært mye som ikke er fylt ut i selvangivelsen. Ting som skattemyndighetene ikke har noen forutsetninger for å vite, og som faktisk kan være avgjørende for dine fradrag, sier Endre Jo Reite, privatøkonom ved Sparebank1 SMN til NA24.no.

Forføres av gavefølelsen

Når spenningen er forløst og selvangivelsen viser at du skal ha tilbake flerfoldige tusen fra staten, er det lett å føle at du har fått en «gave». Det er tross alt penger mange av oss håper på, men ikke tør regne med.

Det er lett å lene seg tilbake og planlegge utskeielser, men det er altså fremdeles viktig å sjekke at alle opplysninger har kommet med, og at disse stemmer. Sjekk blant annet at tallene fra lønnsoppgave fra arbeidsgiver, årsoppgave fra borettslag/sameie, årsoppgave fra banken og pensjonsoppgaven er på plass og stemmer i selvangivelsen.

Skatteetaten har merket seg at mange med penger til gode unnlater å kontrollere og korrigere skatten.

– Det er nok slik i mange tilfeller. Da er folk fornøyd, sier seniorrådgiver Unni Vikane i Skatteetaten.



Hun sier de ikke har tall på hvor mange som ikke sjekker ligningen overhodet.

– Men det er nok dessverre en del. Det vil vi advare mot, sier seniorrådgiveren.

De viktige fradragene

Mange har krav på flere fradrag i selvangivelsen enn de aner, og her kan det være mye penger å spare.

Det er ikke alltid like enkelt å ha full oversikt over hvilke fradrag som er aktuelle, så i fjor lanserte Skatteetaten en fradragsveileder på nett. Test denne, men den fanger ikke nødvendigvis opp alle fradrag.

– Sjekk om det har skjedd forandringer i livet som kan få betydning for skatten. Kanskje har du kjøpt hus, giftet deg med noen fra utlandet, blitt aleneforsørger eller fått arv, er rådet fra fagsjef og advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Noen utgiftsposter med fradragsrett: BSU-sparing (med inntil 4000 kroner), advokathjelp, alle gjeldsrenter (også private) og regning til takstmann ved refinansiering. De av oss som har barn kan kreve foreldrefradrag for utgifter på inntil 25.000 kroner for ett av barna, og inntil 15.000 kroner for hvert barn etter dette.

