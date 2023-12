– For å være trygge må vi kontrollere territoriet, og for å ha kontroll militært over lengre tid må vi ha en sivil tilstedeværelse, sa den ultranasjonalistiske ministeren til den israelske hærens radio søndag.

Regjeringen til Benjamin Netanyahu har ikke offisielt antydet at de har planer om å fjerne den palestinske befolkningen og åpne for jødiske bosetninger i Gaza etter krigen.

Israel trakk alle jødiske bosetninger og soldater ut av Gaza i 2005, men innførte samtidig total kontroll over områdets grenser.

Alle bosetninger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Vestbredden og Øst-Jerusalem, regnes som ulovlige i henhold til folkeretten.

I intervjuet sa Smotrich at alle Gazas 2,4 millioner innbyggere burde flyttes til andre land.

– Hvis vi handler strategisk riktig, og det bare er 100.000 eller 200.000 arabere igjen i Gaza, ikke to millioner, vil hele oppfatningen om krigen være annerledes, sa han.

Over 21.800 palestinere, det store flertall kvinner og barn, er drept hittil i Israels krig. 85 prosent av befolkningen er fordrevet, og store deler av territoriet er lagt i grus av bombing og bakkekrig.