– Journalistikken og dokumentarene hans ble hyllet over hele verden, men for familien var han mest en fantastisk far, bestefar og partner. Hvil i fred, heter det i uttalelsen.

Pilger døde 30. desember, på årets nest siste dag. Han ble født i Australia, men har bodd i Storbritannia siden 1960-tallet.

Han jobbet i flere tiår som utenrikskorrespondent for avisen Daily Mirror, der han blant annet dekket Sørøst-Asia. Hans dokumentarfilmer og reportasjebøker fra Kambodsja og Øst-Timor er spesielt anerkjente.

Journalistveteranen har mottatt en rekke priser og utmerkelser gjennom sin karriere, og er én av kun to personer som har mottatt den prestisjetunge britiske journalistprisen Journalist of the Year to ganger.

De siste årene har Pilger engasjert seg i saken til Julian Assange, og han har blant annet satt spørsmål ved voldtektsanklagene mot Wikileaks-gründeren i Sverige, skriver TT.

Journalistveteranen mottok Sofieprisen i 2003, som deles ut av stiftelsen til den kjente norske forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig.