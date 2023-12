Dansk skip i Rødehavet angrepet to ganger på 24 timer

Houthi-opprørerne prøvde tidlig søndag morgen å ta seg om bord på det danske handelsskipet Mærsk Hangzhou, som senest lørdag ble utsatt for et missilangrep, opplyser den amerikanske sentralkommandoen (Centcom).

De små båtene var kun 20 meter unna handelsskipet da de prøvde å ta seg om bord. Det skal også ha blitt skutt mot skipet, ifølge Centcom.

Maersk Hangzhou seiler under Singapore-flagg og er eid og drevet av det danske rederiet Mærsk.

Skuddveksling

Amerikanske marinehelikopter rykket ut etter nødanrop fra skipets besetning. Houthiene skjøt mot helikoptrene da de ankom stedet, og det ble en skuddveksling mellom dem og amerikansk militærpersonell. Sikkerhetspersonell om bord på skipet skal også ha svart med ild.

Det endte med at tre av de fire houthi-båtene sank. Ifølge Centcom ble houthi-opprørerne om bord på de tre båtene drept, mens de som var om bord den fjerde båten rømte fra stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storbritannias utenriksminister David Cameron har i en telefonsamtale med Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian bedt landet om å komme på banen å gjøre mer for å stanse angrepene mot skip i Rødehavet.

– Jeg gjorde det klart at Iran deler ansvaret for å hindre disse angrepene gitt deres langvarige støtte til houthiene, skriver Cameron på X, tidligere Twitter, søndag.

– Totalt uakseptabelt

Søndagens hendelse skjer kun noen timer etter at konteinerskipet ble truffet av en rakett i den sørlige delen av Rødehavet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sa søndag morgen at angrepet mot Mærsk-skipet lørdag var «totalt uakseptabelt» og tok til orde for flere tiltak.

– Angrepet understreker dessverre hvor alvorlig situasjonen i Rødehavet er, sa han og fortsatte:

– Så raskt som mulig over nyttår vil vi legge fram et forslag i Folketinget om å sende en dansk fregatt til Rødehavet for å bidra til å avverge lignende angrep.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Over 20 land, inkludert Norge og Danmark, deltar i et militært initiativ for å øke sikkerheten rundt skip i Rødehavet.

Stans i 48 timer

Ingen om bord i Mærsk-skipet ble skadd i angrepene verken lørdag eller søndag.

Mærsk har imidlertid besluttet å stanse alle sine seilas i Rødehavet de neste 48 timene for å vurdere sikkerhetssituasjonen og undersøke hendelsen nærmere, opplyser rederiet til Ritzau.

Siden 19. november har den Iran-støttede Houthi-bevegelsen angrepet 24 sivile skip i Rødehavet. To norske skip er blant fartøyene som har blitt angrepet.

Houthiene har sagt at de angriper skip i Rødehavet for å markere motstand mot Israels krigføring på Gazastripen.