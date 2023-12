Evo Morales får ikke delta i Bolivias presidentvalg

– Begrensning av muligheten til ubegrensede gjenvalg er et egnet tiltak for å sikre at en person ikke forblir ved makten, står det i en kjennelse fra forfatningsdomstolen.

Dermed har forfatningsdomstolen gjort helomvending fra en tidligere beslutning fra 2017 der den beskrev gjenvalg som en «menneskerett».

Morales kaller beslutningen politisk og mener president Luis Arce har trukket i trådene.