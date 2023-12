Rakettangrep mot dansk skip i Rødehavet

– Rundt klokken 20.30 Jemen-tid i dag meldte konteinerskipet Maersk Hangzhou at det var blitt truffet av en rakett i den sørlige delen av Rødehavet, står det i en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) natt til søndag norsk tid.

Maersk Hangzhou seiler under Singapore-flagg og er eid og drevet av det danske rederiet Mærsk.

Fartøyet anmodet om assistanse under angrepet. De amerikanske marinefartøyene USS Gravely og USS Laboon besvarte nødanropet.

– Fartøyet oppgis å være sjødyktig og det er ikke meldt om sårede om bord, uttaler Centcom.

USS Gravely skjøt ned to raketter som ble skutt fra Houthi-kontrollerte områder i Jemen og som var på vei mot skipene.

Dette er det 23. angrepet der den Iran-støttede Houthi-bevegelsen angriper sivile skip siden 19. november. To norske skip er blant fartøyene som er blitt angrepet. Houthiene har sagt at de gjør dette for å markere motstand mot Israels krigføring på Gazastripen.