Kim kaller forsøk på gjenforening med Sør-Korea en feil – varsler forberedelser på å utslette landet

Nord-Korea kommer ikke lenger til å forsøke å oppnå forsoning og gjenforening med Sør-Korea, varsler Kim i en tale på avslutningen av årsmøtet i det nordkoreanske arbeiderpartiet søndag.

– Jeg mener at dette er en feil som vi ikke lenger bør gjøre, der vi har betraktet folket som har erklært oss som sin største fiende, som noen vi forsøker å oppnå forsoning og gjenforening med, siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA ham på.

Gjenforening kommer aldri til å skje, fremholder han.

Atomsatsing

Kim uttaler at Nord-Korea ikke kan overse USAs økte strategiske militære tilstedeværelse på Koreahalvøya. Nord-Korea må foreta en fundamental snuoperasjon i Sør-Korea-politikken, forteller han.

– Vi erklærer formelt at hvis USA og Sør-Korea forsøker å konfrontere oss militært, så skal vår atomavskrekking iverksette betydelige handlinger, sier han.

I talen nyttårsaften varsler Kim at Nord-Korea skal bygge et solid fundament for å øke atomvåpenproduksjonen.

Lederen sier at det, basert på handlinger i regi av USA og dets allierte, kommer til å bryte ut krig på Koreahalvøya når som helst, og han varsler derfor forberedelser.

Utslettelse av Sør-Korea

Kim beordrer det nordkoreanske militæret til å iverksette forberedelser for å utslette Sør-Korea som svar på atomkrisen, heter det i KCNAs melding.

Kim fremholder også at Nord-Korea skal satse på produksjon av droner.

Myndighetene i Pyongyang kunngjorde samtidig søndag at landet i 2024 skal skyte opp ytterligere tre spionsatellitter etter at landet i år skjøt opp sin første spionsatellitt.