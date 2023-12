FNs sikkerhetsråd: Russland anklager Ukraina for terrorangrep

Ifølge lokale myndigheter ble minst 21 personer drept og flere titalls såret, blant dem 17 barn, i det ukrainske rakettangrepet.

– Det var et terrorangrep utført av Kyiv-regimet mot en sivil by, sa Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia på hastemøtet i FNs sikkerhetsår sent lørdag kveld norsk tid.

– Det var et overlagt, vilkårlig angrep mot et sivilt mål, sa Nebenzia, som hevder at et idrettssenter, en skøytebane og et universitet ble truffet.

Det var Russland som kalte inn til møtet.

– Sikkerhetsrådets medlemmer har en mulighet til å gjøre sin plikt og se på ødeleggelsene som ble gjort mot en russisk by, Belgorod, sa Nebenzia, som holdt opp en QR-kode med lenke til det han sa var et videoopptak som viste byen etter angrepet.

Ukrainas allierte i Sikkerhetsrådet repliserte raskt at Russland startet krigen.

21 drept

Angrepet som rammet sentrum av Belgorod, en by rundt 40 kilometer fra Ukrainas grense, tok livet av 21 mennesker, blant dem tre barn, ifølge lokale myndigheter.

I tillegg ble 110 personer såret, ifølge Belgorod-regionens guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

Det dreier seg dermed om et av de dødeligste angrepene på russisk jord siden Moskvas invasjon av Ukraina for 22 måneder siden.

Russiske myndigheter anklager Kyiv for å stå bak lørdagens angrep mot Belgorod. Angrepet skjedde dagen etter at minst 41 sivile ble drept i et 18 timer langt russisk rakett- og droneangrep, som skal ha vært det mest omfattende av sitt slag til nå i krigen mot Ukraina.

Bilder og videoer i sosiale medier viste brennende biler og røyk stige til værs blant ødelagte bygninger i Belgorod, med lyden av luftvernsirener i bakgrunnen. Et område like ved en skøytebane i byens sentrum ble rammet.

Ukraina har også tidligere rettet angrep mot byen, men sjelden i dagslys.

Russland skylder på europeiske land

Russlands forsvarsdepartement uttaler at det ble brukt tsjekkiskproduserte Vampire-raketter og Olkha-raketter utstyrt med klaseammunisjon. Departementet har ikke oppgitt flere opplysninger, og nyhetsbyrået AP har ikke vært i stand til å verifisere påstandene.

– Denne kriminelle handlingen skal ikke gå ustraffet hen, står det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sier til russiske medier at Storbritannia og USA er skyldige i å oppfordre Kyiv til å gjennomføre det hun beskriver som «terrorangrep».

Hun legger også skylden på EU-land som har forsynt Ukraina med våpen.

– Taushet som svar på det uhemmede barbariet fra Ukrainas nazister og deres marionetter og medskyldige fra «siviliserte demokratier» er det samme som å medvirke i de blodige gjerningene, står det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Peker på Putin

Ukrainas FN-ambassadør Serhij Dvornyk sa i Sikkerhetsrådet at «så lenge denne krigen, utløst av Kreml-diktatoren, fortsetter, så kommer dødstallet og lidelsene til å fortsette å øke».

USAs representant John Kelly la også skylden utelukkende på Russlands president Vladimir Putin.

– Dette er Putins krig. Det er hans valg, sa Kelly.

– Russland kunne ha avsluttet krigen i dag. Vi oppfordrer til beskyttelse av alle sivile på alle sider av enhver konflikt, sa Kelly.

Storbritannias utsending Thomas Phipps sa at London «beklager dypt» hvert eneste sivile tap. Men han rettet fingeren mot Moskva for å ha startet krigen da russiske styrker invaderte Ukraina for nesten to år siden.

– Det er hundretusener av russiske soldater i Ukraina. Det er ikke en eneste ukrainsk soldat i Russland, sa Phipps.

– Hvis Russland ønsker å skylde på noen for russere som blir drept denne krigen, så bør man starte med president Putin, sa Phipps.

Phipps sa også at Russland er parten som er skyld i at ikke-stridende blir rammet.

– Etter å ikke ha klart å bekjempe Ukraina militært, har Russland nå begynt å ty til tilfeldige angrep på sivile, sa han.

Frankrikes utsending Nicolas de Riviere sa at Ukraina simpelthen forsvarer seg selv i henhold til FNs lover, mens Moskva på sin side «tramper» på FN-charteret.

Ukrainsk kilde skylder på russisk luftvern

– Ettersom krigen fortsetter, kommer vi til å oppleve at flere sivile ukrainere og russere blir drept, sa FNs assisterende generalsekretær Mohamed Khiari.

FN-toppen advarte om at det er «svært reell fare for eskalering og ringvirkning av denne krigen».

Ukraina hadde natt til søndag ennå ikke kommentert offentlig det ukrainske angrepet mot Belgorod.

Men en ukrainsk sikkerhetskilde hevder at det kun var militær infrastruktur som var mål for lørdagens angrep.

Over 70 droner ble sendt mot russiske mål som «svar på Russlands terrorangrep mot ukrainske byer og sivile», sier den ukrainske sikkerhetskilden til BBC.

Kilden hevder at russisk luftvern forårsaket de sivile tapene. «Det russiske luftforsvarets inkompetanse» utløste ødeleggelsene ved at fragmenter falt ned, hevder kilden.

Russiske myndigheter meldte lørdag at det ble skutt ned 32 ukrainske droner over regionene Moskva, Brjansk, Orjol og Kursk.

Skjedde etter angrep mot ukrainske byer

Belgorod-angrepet skjedde på dagtid lørdag. Også natt til lørdag meldte russiske myndigheter om angrep fra Ukraina. Da oppga de at to personer ble drept og fire såret i et angrep mot Belgorod sent fredag kveld, og at en niåring ble drept i et annet ukrainsk angrep i Brjansk-regionen.

Det ukrainske angrepet ble innledet etter at Russland fredag sendte 122 raketter og flere titalls droner mot ukrainske mål i det som ukrainsk luftforsvar har kalt det største luftangrepet fra Russland til nå i krigen.

I tillegg til minst 40 drepte, ble minst 160 såret i angrepene, som blant annet ødela en fødeklinikk, boligblokker og skoler, ifølge ukrainske myndigheter. 17 av ofrene ble drept i hovedstaden Kyiv, der 1. januar skal erklæres for sørgedag.

Den russiske hæren sendte ut en melding om at den hadde «gjennomført 50 gruppeangrep og et massivt angrep» mot militære mål i Ukraina den siste uken og at «alle målene ble truffet».

FN fordømte de russiske angrepene mot Ukraina og krevde at de må stanses øyeblikkelig.

Både Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal holde nyttårstaler søndag, idet krigens toårsmarkering nærmer seg.