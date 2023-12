FNs sikkerhetsråd: Russland anklager Ukraina for terrorangrep

Ifølge lokale myndigheter ble minst 21 personer drept og flere titalls såret, blant dem 17 barn, i det ukrainske rakettangrepet.

– Det var et terrorangrep utført av Kyiv-regimet mot en sivil by, sa Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia på hastemøtet i FNs sikkerhetsår sent lørdag kveld norsk tid.

– Det var et overlagt, vilkårlig angrep mot et sivilt mål, sa Nebenzia, som hevder at et idrettssenter, en skøytebane og et universitet ble truffet.

Det var Russland som kalte inn til møtet.

– Sikkerhetsrådets medlemmer har en mulighet til å gjøre sin plikt og se på ødeleggelsene som ble gjort mot en russisk by, Belgorod, sa Nebenzia, som holdt opp en QR-kode med lenke til det han sa var et videoopptak som viste byen etter angrepet.

Ukrainas allierte i Sikkerhetsrådet repliserte raskt at Russland startet krigen.