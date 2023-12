Island: Nytt vulkanutbrudd er sannsynlig

– Mens magmaen fortsetter å samle seg opp under Svartsengi, er sannsynligheten for et utbrudd økende for hver eneste dag, sier Islands meteorologiske kontor lørdag.

Deler av terrenget på Reykjanes-halvøya har hevet seg i et omfang som lignet det man så før det forrige utbruddet 18. desember, ifølge kontoret.

Innbyggerne i Grindavik måtte evakuere hjemmene sine i november. De fikk imidlertid lov til å vende tilbake for en kort periode rett før jul, selv om enkelte eksperter mener situasjonen fortsatt er farlig.