21 år gamle Mia Schem var på musikkfestival sør i Israel da væpnede Hamas-medlemmer stormet grensa fra Gazastripen 7. oktober.

Over 300 mennesker ble drept på festivalområdet, og titalls ble tatt som gisler av militante palestinere.

Schem ble sluppet fri 30. november som et ledd i fangeutvekslingen under våpenhvilen som rådet i en uke mellom Israel og Hamas.

Overgrep

I et intervju som ble kringkastet på israelsk TV fredag, forteller Schem at hun ble tatt til fange etter at hun kom seg ut av sin venns brennende bil.

Den palestinske kidnapperen klådde på henne på overkroppen og sluttet bare da hun skrek. Han oppdaget at hun var blitt skutt i armen og alvorlig såret, forteller Schem.

– Jeg begynte å skrike som en gal. Det var utbrente biler og lik, sier hun.

Nektet mat

Schem forteller at hun ble holdt fanget i et hus sammen med en familie, og at faren i huset passet på henne døgnet rundt. Den konstante stirringen hans gjorde henne ukomfortabel og full av frykt for at han kunne komme til å skade henne. Mannens kone likte henne ikke, og av og til ble hun nektet mat i flere dager om gangen, forteller 21-åringen.

Israelske myndigheter har sagt at seksuell vold inngikk i Hamas' herjinger i Sør-Israel og har anklaget verdenssamfunnet for å bagatellisere eller ignorere ofrenes smerte.

Første livstegn

Schem skapte overskrifter i internasjonale medier da Hamas offentliggjorde en video av henne flere dager etter at hun ble tatt som gissel. I videoen ligger hun i en seng mens noen bandasjerer armen hennes, og hun sier at hun vil hjem.

På dette tidspunktet var dette første livstegn fra de rundt 250 menneskene som ble bortført fra Israel til Gaza.

Schem sier hun var så redd at hun knapt sov i fangenskap, og at hun heller ikke dusjet eller fikk noen medisiner.

Hun sier fangevokterens barn iblant kom inn og så på henne «som om jeg var et dyr i en dyrehage».

Brakt til tunnel

Schem sier hun ble brakt fra bolighuset og inn i en tunnel der hun ble holdt fanget i løpet av de siste dagene før hun ble satt fri.

I tunnelen ble hun holdt fanget sammen med seks eller sju andre i et lite rom, og de fikk et pitabrød om dagen, ifølge 21-åringen. Hun sier hun på dette tidspunktet visste at hun at hun snart ville bli sluppet fri.

Schem forteller videre at hun følger på en skyld overfor de andre gislene som var igjen. Hun brøt sammen under intervjuet og sier hun ennå ikke har tatt innover seg at hun har vendt hjem eller bearbeidet opplevelsene.

– Jeg klarer ikke å få det ut av hodet mitt, sier hun.