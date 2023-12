Oversvømmelser lammer togtrafikken mellom London og kontinentet

Begge tunnelene mellom stasjonen Ebbsfleet i Kent og St. Pancras i London er oversvømmet. Dermed er alle tog på den linjen til Paris, Brussel og Amsterdam innstilt.

– Oversvømmelsene i tunnelene har ikke bedret seg, og togstrekningene er ute av stand til å driftes, sier Eurostar i en uttalelse.

Til sammen 41 togavganger under Den engelske kanal er dermed innstilt dagen før nyttårsaften.

Vannivået i tunnelene under Themsen beskrives som uten sidestykke. Storbritannia har i romulen vært herjet av kraftig vind og nedbør som følge av uværet Gerrit.

Den britiske værtjenesten Met Office melder at det ventes mer regn, snø og is over store deler av landet framover.

Det britiske jernbaneverket Network Rail vil holde Eurostar oppdatert i utviklingen av situasjonen fram mot søndag, tilføyer Eurostar.