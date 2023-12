– Det er en tragedie. Det er heldigvis sjelden at toget kjører på så mange dyr på en gang, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Trønder-Avisa.

Bane Nor skal ha blitt varslet om at det befant seg rein ved toglinjen øst for Kopperå fredag kveld, men stedsangivelsen skal ha vært vag.

– Vi ble kontaktet av en privatperson om at det var rein ved togsporet. Nå dette skjer, får lokfører instruks fra togleder om å senke farten til 40 kilometer i timen der reinen oppholder seg. I dette tilfellet var det ikke rein på strekningen det ble varslet om, sier Korslund.

Oppryddingen startet fredag kveld og fortsatte lørdag.

– Det er viktig å få ryddet sporet raskt. Døde dyr kan tiltrekke seg rovvilt, sier Korslund.