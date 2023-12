Røde Kors avviser å ha hjulpet Israel med å returnere lik til Gaza

– Vi er klare over meldinger som går ut på at Den internasjonale Røde Kors-komiteen var involvert i den nylige overføringen av lik fra Israel til Gaza. Vi var ikke involvert i dette på noe vis, står det i en uttalelse fra Røde Kors.

Det israelske forsvaret (IDF) har ikke kommentert opplysningene.

Det var tirsdag denne uken at Hamas-kilder uttalte at Røde Kors hadde bistått Israel med å returnere likene. Det dreide seg om likene av 80 palestinere som var blitt drept på Gazastripen. Disse ble fraktet til Israel for patologiske undersøkelser for å sjekke om noen av dem kan ha vært israelske gisler som var blitt drept. Deretter ble de sendt tilbake til Gazastripen.