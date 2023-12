UNRWA: Gaza-konvoi beskutt av IDF

– Israelske soldater skjøt mot en nødhjelpskonvoi da den returnerte fra det nordlige Gaza langs en rute anvist av den israelske hæren, skriver direktør Tom White i UNWRA.

Ingen personer ble skadd i hendelsen, som skal ha funnet sted torsdag. Ett kjøretøy ble imidlertid påført skader.

IDF har sagt at de undersøker hendelsen.

Tidligere fredag skrev FNs humanitære sjef Martin Griffiths et innlegg på X, tidligere Twitter, der han beskrev en «umulig situasjon for Gazas befolkning og for dem som prøver å hjelpe dem».