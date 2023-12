Den innledende etterforskningen tyder på at hendelsen var en ulykke, opplyser en talsperson for lokalt politi. Påkjørselen skjedde like før klokken 10 fredag, og alle nødetatene rykket raskt ut.

Føreren av lastebilen ble fraktet til sykehus og man kan foreløpig ikke utelukke at det var en medisinsk årsak til ulykken, sier talspersonen.

Fire andre mennesker er alvorlig skadd, inkludert den elleve år gamle datteren til den omkomne kvinnen.

Passau har omtrent 50.000 innbyggere og ligger helt på grensen til Østerrike, sørøst i Tyskland.