Minst fem byer, deriblant hovedstaden Kyiv, har blitt truffet av droner eller raketter, melder ukrainske myndigheter. Det er også meldt om strømbrudd i fire regioner nord og sør i landet.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble det brukt 110 raketter i angrepet. Han sier at de fleste av dem ble skutt ned.

En boligblokk og en lagerbygning ble satt i brann i hovedstaden. To mennesker er drept i angrepene, og en metrostasjon som brukes som tilfluktsrom skal ha fått skader.

Omfattende skader

I natt meldte ordfører Ihor Terehov om et russisk rakettangrep mot byen Kharkiv. Det ble registrert minst seks eksplosjoner, fortalte han. Terehov beskriver angrepet som massivt.

– I dag klokken fem angrep fascistenes støttespillere vår fredelige by med S-300 raketter. 10 eksplosjoner oppsto i Kharkiv-området, sier politiet i regionen.

Terehov opplyser at en er død og åtte skadd som følge av angrepet. Det er også omfattende skader på sivil infrastruktur.

I Odesa er to drept og 15 såret i et angrep som rammet en skolebygning, opplyser helsemyndighetene til lokale medier. To av de skadde er barn.

Luftvernet i Lviv ble aktivert i natt under et droneangrep mot byen, skrev Lvivs guvernør Maksym Kozytskyj i meldingstjenesten Telegram natt til fredag. Lvivs ordfører Andriy Sadovyi sier det dreide seg om to droneangrep.

En er drept og tre er skadd i byen, etter angrep som traff en bygård.

Fødeklinikk rammet

I den sørlige byen Dnipro er fire mennesker drept og mer enn et titall skadd, ifølge lokale myndigheter. En fødeklinikk og et shoppingsenter ble rammet i angrepet.

Det har også kommet meldinger om angrep i byene Sumy og Konotop i natt.

De omfattende angrepene fredag viser at Ukraina trenger mer støtte fra det internasjonale samfunnet, skriver Andrij Jermak på Telegram. Han er stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi gjør alt vi kan for å styrke luftskjoldet vårt, men verden må se at vi trenger mer støtte og styrke for å stoppe denne terroren, sier Jermak.

– Raketter regner over byene våre med sivile som mål, skriver han.