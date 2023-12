Boeing kom med oppfordringen etter at et ikke navngitt internasjonalt flyselskap meldte om funn av en bolt som manglet mutter i en kontroll. Boeing oppdaget et annet fly som ikke var levert ennå, som hadde en mutter som ikke var festet tilstrekkelig.

Informasjonen blir bekreftet av CNN og nyhetsbyrået Reuters.

Også det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) bekrefter at de er kjent med funnet og følger situasjonen tett.

Anbefaler alle operatører sjekke fly

I en uttalelse gjengitt av CNN bekrefter Boeing at det gjeldende flyet er reparert.

– For å være helt på den sikre siden anbefaler vi at alle operatører inspiserer sine 737-Max-fly og informerer oss om eventuelle funn, sier en talsperson for Boeing i uttalelsen. De ber selskaper som bruker flytypen om å inspisere flyene innen to uker. Totalt skal det være snakk om 1370 fly.

De understreker at det er trygt å bruke flyene som allerede er levert. Produksjonen stanses heller ikke opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Problemet gjelder ikke eldre modeller av 737 Next Generation.

Norwegian skal sjekke 737-flyene sine

Norwegian har et 20-talls Boeing 737-Max-fly i sin flåte.

Norwegian skal gjennomføre en sjekk av sine Boeing 737 Max-fly, men det kommer ikke til å påvirke trafikken.

– Vi fikk informasjon om dette i dag av Boeing. Vi vil følge retningslinjene vi har fått fra de og inspisere Boeing 737 Max 8-flyene våre for dette, men det er ikke kritisk, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB.

– Det påvirker ikke operasjonen. Vi gjennomfører inspiseringen så fort det lar seg gjøre. Vi fortsetter å fly med flyene. Det er trygt, har vi fått beskjed om, sier Skari.

SAS og Widerøe har ingen 737-Max i sine flåter.