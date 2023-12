«Brann» i Blackpool-tårnet var oransje netting

Seks brannbiler rykket ut til stedet, sammen med politiet, skrev BBC kort tid etter at alarmen gikk i den populære feriebyen snaut fem mil nord for Liverpool. Folk ble bedt om å holde seg unna det kjente landemerket.

Vitner meldte at de hadde sett flammer i en metallseksjon nær toppen av tårnet, som var stengt for oppussing. Denne delen er vanskelig å komme til, og både drone, helikopter og spesialister med klatretau ble sendt for å sjekke. De kunne konstatere at det ikke brant i tårnet.

– Vi kan bekrefte at det som på avstand så ut som en brann, viste seg å være lys mot reflekterende netting ved toppen av tårnet, sier en talsperson for tårnet.

Tårnet i badebyen i Lancashire i Nordøst-England er 158 meter høyt. Det vernede byggverket ble oppført mellom 1891 og 1894 – bare noen få år etter Eiffeltårnet, som også var inspirasjonskilden for Blackpools daværende ordfører, Sir John Bickerstaffe.