Over 2000 mennesker har blitt spurt av forbrukergruppen Which? om julegavene de fikk i 2022. Undersøkelsen viser at en firedel (24 prosent) mottok gaver de ikke ønsket seg eller som var uegnet.

På spørsmål om hva de gjorde med den uønskede gaven, sa nesten tre av ti (27 prosent) at de enten hadde gitt den bort eller planla å gjøre det. 22 prosent sa at de hadde solgt gaven eller kom til å gjøre det, mens 3 prosent svarte at de kom til å gi gaven i retur.

Folk ble også spurt om den verste gaven de noen gang hadde fått. En person sa at hen hadde fått sjokolade av familien selv om hen var allergisk mot melk, mens en annen, som er veganer, fikk en død kylling fra en venn som er slakter.

Forbrukerekspert Harry Kind sier det er vanlig at mange får gaver som ikke faller i smak.

– Derfor er det lurt med en kvittering eller byttelapp, slik at din kjære har muligheten til å returnere gaven om nødvendig.