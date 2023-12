Migrasjon, gigantbøter og Barbie: Ti rekorder fra året som har gått

Hete og svette

Det har blitt satt en rekke varmerekorder i 2023, som ligger an til å bli det varmeste året noensinne registrert, ifølge EU klimamonitor Copernicus.

Den nordlige halvkule hadde sin varmeste sommer noen gang, samtidig som temperaturrekordene ble knust gjennom vinteren på den sørlige halvkule. Buenos Aires i Argentina opplevde blant annet sin varmeste 1. august noensinne med 30 varmegrader, noe som er uvanlig ettersom det er midt på vinteren der.

Fordrevet og fortapt

Antallet mennesker i verden som er tvunget på flukt som følge av konflikter eller humanitære kriser, var allerede rekordhøyt før krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen brøt ut 7. oktober og forsterket elendigheten.

I slutten av september var allerede 114 millioner mennesker fordrevet fra hjemmene sine, blant annet som følge av kriger i Ukraina, Sudan, Myanmar og Kongo, og en humanitær krise i Taliban-styrte Afghanistan, ifølge FNs flyktningbyrå UNHCR.

I etterkant har i tillegg 1,7 millioner palestinere på Gazastripen blitt internt fordrevet.

Milliarder-dollar Barbie

Kinosalene fikk et sårt tiltrengt løft etter pandemien da Greta Gerwigs storfilm «Barbie» kom på kino over hele verden med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene som Mattels ikoniske dukker «Barbie» og «Ken».

Billettsalget kom opp i milliardklassen raskere enn noen annen film i Warner Bros' 100 år lange historie og gjorde Greta Gerwig til den best betalte kvinnelige regissøren gjennom tidene.

Rugby-prakt

De forsvarende mestrene Sør-Afrika vant den neglebitende finalen i verdensmesterskapet i rugby 12–11 mot New Zealand i slutten av oktober. Sør-Afrika kunne dermed stolt erklære seg som det eneste landet i verden som har vunnet rugby-trofeet hele fire ganger.

Seieren har også forseglet rugbys økende popularitet – en gang sporten til den hvite minoriteten under apartheid – til en samlende kraft i det multikulturelle Sør-Afrika.

Flere indere enn kinesere

India passerte Kina som verdens mest folkerike land i midten av 2023. Da sto landet for nesten 1,43 milliarder av jordens totalt åtte milliarder mennesker, ifølge FNs befolkningsdivisjon (DESA).

Etter å ha nådd toppen i 2022 med 1,426 milliarder mennesker, har Kinas befolkning begynt å falle for første gang på seks tiår. Ifølge eksperter kan den kinesiske befolkningen ende opp med å bare være halvparten så stor som Indias befolkning innen år 2100.

Fossilt vanvidd

Til tross for økt oppmerksomhet bringer 2023 dårlige nyheter for klimaet. Verdens etterspørsel etter olje er rekordhøy, og det er ventet at appetitten for fossilt brensel vil nå 102 millioner fat per dag innen utgangen av året, og øke til 103,9 fat per dag i 2024.

Kina, verdens største importør av olje, sto for hoveddelen av den økte etterspørselen. Det skyldes blant annet økt etterspørsel innenfor reiseliv og produksjon etter opphevelsen av en rekke covid-19-restriksjoner.

Tennislegende

Den serbiske tennislegenden Novak Djokovic (36) fortsatte, til tross for uvanlig høy alder i tennisyrket, å regjere med rekkerten i 2023. Gjennom året føyet han ytterligere tre Grand Slam-seire til samlingen sin – Australian Open, French Open og US Open.

Djokovic er dermed den som gjennom historien har vunnet flest singeltitler for menn i tennis, med 24 seire. Det er to mer enn Spanias tennisikon Rafael Nadal, som har vunnet 22.

Han deler nå rekorden på flest singeltitler med Australias Margaret Court, som vant 24 singel Grand Slams for kvinner på 1960- og 1970-tallet.

Mercury-mani

Hele 2000 budgivere fra 61 land registrerte seg for å delta i auksjonen da pianoet som Queen-frontmann Freddie Mercury brukte til å komponere nesten alle sine mest kjente sanger, og det originale manuskriptet til «Bohemian Rhapsody» gikk under hammeren i London i september.

Pianoet ble solgt for over 3 millioner pund, tilsvarende over 40 millioner kroner, som del av en megaauksjon av flere Mercurys eiendeler, inkludert artistens egen bartekam og hagedør.

Facebooks gigantbot

EU har skjerpet kampen mot store teknologiselskaper som Facebook når det gjelder personvern og andre lovbrudd.

Facebook fikk i år en rekordbot på 1,2 milliarder euro, tilsvarende i underkant av 14 milliarder kroner, i Irland for å ulovlig dele personopplysninger mellom Europa og USA.

Ulovlig deling av personopplysninger strider mot EUs regler om at europeere skal samtykke til måten dataene deres blir brukt på.

Rekordgammel hund

Den elskede portugisiske gjeterhunden Bobi rakk så vidt å logre med halen over å ha blitt kåret til verdens eldste hund av Guinness World Records i februar, før han krysset regnbuebroen i oktober.

Den renrasede Rafeiro-hunden – en hunderase med en typisk forventet levealder på 12–14 år – oppnådde den imponerende alderen 31 år og 165 dager. Bobis eier krediterer den lange levetiden til hundens «delvis menneskelige kosthold».