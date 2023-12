Ni døde i australsk uvær

80.000 husstander i Queensland var onsdag fortsatt uten strøm, etter at flere strømmaster ble revet over ende.

Uværet rammet delstatene Victoria, New South Wales og Queensland 25. og 26. desember med store hagl, styrtregn, lyn og torden. Kraftig vind røsket løs hustak og veltet trær.

Tre menn døde da en båt med elleve om bord forliste i Moreton Bay i Queensland. De åtte andre har blitt fraktet til sykehus i stabil tilstand.

En ni år gammel jente og en kvinne ble funnet døde i to ulike hendelser i Queensland. Begge var blitt ført av gårde av store vannmasser fra oversvømte overløp. To personer mistet livet da trær falt over dem.

Myndighetene advarte om fare for at vannstanden kunne stige raskt i elver og bekker, slik at elvebredder kunne flomme over og sette blant annet campingplasser under vann.

Tre kvinner ble ført av sted av store vannmengder i byen Gympie i Queensland. To av dem ble funnet døde av dykkere fra politiet, mens den tredje kvinnen overlevde.

Det er meldt ytterligere nedbør onsdag, men det verste uværet er ventet å gi seg utover dagen.

Delstatsminister i Queensland Steven Miles sier at uværet de siste dagene, samt en syklon som rammet tidligere i måneden, trolig har gjort skade for milliarder av dollar.

Mens østkysten er preget av store nedbørsmengder, er det hete og brann som skaper bekymring vest i landet, der en brannmann omkom under slukking av en skog- og krattbrann.