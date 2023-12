Det er drømmen medlemmer av gruppen «Twin Flames Universe» er ute etter når de melder seg inn i nettsamfunnet , et samfunn som skal ta tusenvis av kroner for et fullt abonnement.

Gruppen drives av grunnleggerne Jeff og Shaleia Ayan, som hevder å ha en direkte forbindelse til Gud som de bruker til å matche sine titusenvis av medlemmer med deres «evige partner».

Grunnleggerne har fått anklager om kultlignende oppførsel, og samt påstander om at de har oppfordret medlemmene til å skifte kjønn i jakten på kjærligheten.

Jeff og Shaleia benekter at de har gjort noe galt, og hevder at «angrepene» er en del av en konspirasjon for å «ødelegge» «Twin Flames Universe».

Se video: 2500 par giftet seg i kontroversielt massebryllup:

«Skapt for deg av Gud»

Paret, som på bare fem år har gått fra å sove på sofaen til venner til å bo i sin egen eiendom med fem soverom til 850.000 dollar og kjøre dyre biler, grunnla «Twin Flames Universe» i 2015.

I en YouTube-video fra 2017 forklarer Jeff at en «Twin Flame» eller Tvillingflamme er «din beste venn i hele universet» som «ble skapt for deg av Gud, og du ble skapt for denne personen av Gud, som din evige følgesvenn».

Paret hevder at sex med tvillingflammen din er «rikere enn bare fysisk nytelse» det er en «hellig handling av oppstigning».

Jeff og Shaleia tilbyr en-til-en-terapi og tilgang til direkteundervisning over internett, samt en abonnementstjeneste til all tidligere undervisning for 200 dollar i måneden.

Medlemmer har tilgang til en privat Facebook-gruppe, og Jeff og Shaleia produserer også videoer på YouTube som alle kan se.

Videoene har titler som «Is Your Twin Flame Dating Someone Else? Do THIS And They Will Choose You» og «Why Your Twin Flame Runs To Another and How To Get Them Back».

Vanity Fair skrev i 2020 at «abonnement på hele serien av dette terapeutiske realityshowet, og dets avleggere, for tiden koster 4444 dollar».

Nytt guddommelig kjønn

Jeff, som har omtalt seg selv som «Father Christ» og Shaleia som «Mother Christ» jobber med et team av coacher under dem, som også er medlemmer, som hjelper medlemmer med å finne frem til tvillingflammen sin, som kan bo i en annen by eller et helt annet land.

Noen ganger blir medlemmene matchet med personer de allerede kjenner, skriver The Sun.

Noen medlemmer av gruppen har også vært svært pågående i sin jakt på tvillingflammen sin, selv om de eller tvillingflammen allerede er i et forhold.

Et medlem ble fengslet i en måned etter at tvillingflammen hadde besøksforbud mot henne, et besøksforbud hun brøt.

Jeff og Shaleia hevder at medlemmenes tvillingflammer for det meste er andre medlemmer av fellesskapet.

Gruppen består av 95 prosent kvinner.

Matchene er alltid mellom en «guddommelig maskulin» og en «guddommelig feminin».

Jeff og Shaleia sier at deres nære kontakt med Gud betyr at de kan bekrefte en persons sanne «guddommelige kjønn», selv om det ikke er det personen selv identifiserer seg med.

Paret insisterer på at medlemmer som oppdager et nytt guddommelig kjønn, ikke blir presset til å endre sitt fysiske utseende, men i en dokumentar om gruppen hevder et tidligere medlem det stikk motsatte.

Et par av produktene og kursene som tilbys av Twin Flame Universe. Foto: Twin Flame Universe

– Ville bare at det skulle være over

Ekteparet Ann og Catrina traff hverandre i virkeligheten før de oppdaget Twin Flames, og forteller at de ble oppfordret til å forlate ektemennene sine for hverandre av Jeff og Shaleia.

De var et av de første parene som ble en suksess for gruppen, og de var et par som ofte ble trukket fram som et eksempel og som etter hvert lærte opp andre medlemmer i å finne sin egen tvillingflamme.

Men i 2018 skal Jeff og Shaleia ha oppfordret Ann til å bytte navn til Dan fordi hun ifølge dem var en «maskulin flamme».

– Hvorfor beholder du et navn som er så åpenbart feminint? Hva med Dan? Hva er det som ikke føles bra med navnet Dan? Herregud, du leker en unnvikelseslek, og hvis unnvikelsesleken hindrer deg i å komme videre, kan du bare la navnet være, skal Jeff ha sagt til Ann.

– Han bare fortsatte og fortsatte hele tiden, og jeg tror vi bare brøt sammen og ble enige. Greit, da gjør vi det. Jeg ville bare at det skulle være over. Han trengte at Ann gikk med på det for å si til det som var et 95 prosent kvinnelig samfunn: «Ok, nå er du fyren og du er jenta, og det er tvillingflammen din, og nå er dere alle sammen par», sier Catrina i dokumentaren.

Ville ikke bytte kjønn

Da Ann ikke endret navn med en gang, forteller hun at Jeff begynte å sende dem pågående meldinger:

«Endre Annes navn umiddelbart. Det er på tide. Han er en mann», var det skrevet i en av dem.

«Ta et mannlig navn og sett inn et mannlig pronomen, ellers må jeg sette noen andre til å ha ansvaret for salget som respekterer arbeidet mitt. Takk skal du ha. En uke», lød en annen.

«Jeg er ikke sikker på hvorfor du og mannen din ikke har bestemt dere for å håndtere kjønnsidentitetsproblematikken. Det er bokstavelig talt ingen logisk grunn til ikke å gjøre det umiddelbart», skrev han videre.

– Han hadde så mye makt over gruppen og så mye makt over vårt velvære også, for hvem visste hva som ville skje hvis hun ikke var enig? sier Catrina.

– Jeg ble veldig stresset av det, dobbelt stresset fordi hele virksomheten og levebrødet vårt var knyttet til dem, legger Ann til.

– Ann hadde aldri tenkt å skifte kjønn, men han bare fortsatte å presse på, fortsetter Catrina.

– Tror du meg når jeg sier at du er en mann inni deg? Dette er ikke politisk, hva føler du? Tror du meg eller ikke? Jeg kjenner igjen en sint mann når jeg ser en, og det er deg, sa Jeff til Ann.

«Dere ser dumme ut når dere fortsatt gjemmer dere bak løgnen. Fordi dere ikke har byttet navn ennå, tror alle enten at dere er svake, ute av stand til å forandre dere eller at dere er helt uenige med meg», skrev han i tekstmelding til paret.

Ann ble oppfordret til å bytte navn til Dan for å passe til sin «maskuline flamme». Foto: Amazon Prime Video

Voldelig

Da de ikke ga seg, hevder de at Jeff beskyldte dem for å misbruke medlemmer og ba folk om å be om full refusjon fra paret og coachingen deres, før han blokkerte dem fra gruppen.

– Det var en veldig stor maktdemonstrasjon, det var veldig taktisk. Det var veldig voldelig. Vi var det eneste paret de trengte for å være helt med, så det var en reell trussel for dem, for samfunnet å være vitne til at Jeff ikke klarte å kontrollere oss. Vi hadde gjort alt dette arbeidet og all denne personlige utviklingen og opparbeidet oss alt dette motet til å stå frem som lesbiske kvinner, og så ekskluderte de oss fra gruppen, forteller Catrina.

– Vi stengte virksomheten vår over natten. Det eneste jeg satt igjen med, var redselen for å miste forbindelsen til den jeg er, og ikke vite hvordan jeg skulle komme meg videre. Jeg blir kvalm bare av å tenke på hvordan det føltes, folk fortjener bedre enn det, fortsetter hun.

– De gjør fortsatt det samme mot andre mennesker som de gjorde mot meg. De oppmuntret meg til å skifte kjønn fordi jeg var så maskulin. De presset og presset, og jeg sa: «Nei, jeg vil ikke være mann», legger Ann til.

«Valgte å overgi meg»

Et av medlemmene som har fortalt at han innså at han var transkjønnet takket være «Twin Flames Universe», er Gabe, en Twin Flames-coach bosatt i California.

Etter nesten to år uten å ha funnet sin match, tok to medlemmer av fellesskapet kontakt og hevdet at de hadde snakket med Jeff og Shaleia og funnet ut at han var «guddommelig maskulin».

I et blogginnlegg fra 2020 med tittelen «Suddenly Always Being A Man» skriver Gabe at han ble «ledet perfekt til sannheten gjennom spisse, logiske spørsmål og meditasjon».

«For bokstavelig talt en uke siden ville jeg ha sverget på, og gjorde det til flere av dere, at jeg var 100 prosent kvinne. Så snart jeg valgte å overgi meg og ta i bruk denne energien, skjedde det en umiddelbar forandring. Jeg følte mer fred og ro enn jeg noen gang hadde gjort i hele mitt liv», skriver Gabe.

En av Gabes coacher fortalte han at tvillingflammen hans var en kvinne ved navn Briana.

Da Briana fikk høre dette, strittet hun først imot og forklarte at hun var heteroseksuell og allerede hadde blitt fortalt at tvillingflammen hennes var en annen.

Men bare tre dager senere fløy hun til Michigan for å møte Gabe og bo hos Jeff og Shaleia.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Twin Flames Universe lever fortsatt i beste velgående. Foto: Twin Flames Universe

Fortsatt aktiv

Brianas mor hevder at datteren tok på seg mer stereotypisk feminine roller som matlaging og rengjøring, mens Gabe lærte «å være mer maskulin». Brianas mor forteller at hun fortsatte å forsøke kommunisere med datteren, men at hun ikke hørte noe tilbake før i februar 2021.

– Hun ringte meg og sa at hun var veldig ulykkelig. Hun ønsket å komme hjem. Jeg ble sjokkert. Briana sa: ‘Jeg vil ikke at partneren min skal få vite det, jeg vil bare komme hjem. Jeg tar med meg valpen min, jeg har det ikke bra’, forteller moren.

Briana satte seg på det første flyet hjem, og moren hevdet at hun var i den verste sinnstilstanden hun noen gang hadde sett henne.

Moren sier at hun nå ser glimt av den gamle Briana, og at hun «håper at hun kommer seg ut av det».

– Jeg vet at hun har begynt å tenke selv. Jeg ser små gnister her og der. Det blir ikke lett, for hvordan får du noen ut av en slik organisasjon som kontrollerer tankene dine, og du lar dem gjøre det? Jeg ber om at rettferdighet og sannheten kommer frem, og at folk blir klar over hva som skjer i Twin Flames-organisasjonen,

I et tilsvar på en tidligere undersøkelse av gruppen benektet Jeff og Shaleia at de driver en kult.

«En kult er en misbruksorganisasjon som systematisk tar fra og skader medlemmene for å berike grunnleggeren. Vi har skapt en organisasjon preget av kjærlighet og harmoni som helbreder og beriker alle i den og alle som er knyttet til noen i den», sa Jeff.

I skrivende stund har den offentlige Facebook-gruppen til «Twin Flames Universe» over 51.000 medlemmer.