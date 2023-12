Det gikk et kaldt gufs gjennom lokalbefolkningen i den lille byen Galax i delstaten Virginia da man i 2022 oppdaget levningene til et barnelik i en søppelkasse i et skogsholt.

Like før jul kunne politiet i Carroll County bekrefte at man hadde funnet ut identiteten til levningene. Dette med hjelp av det private selskapet Othram Inc, som spesialiserer seg på rettsmedisinsk slektsanalyse, spesielt med tanke på såkalte cold case-saker, gamle kriminalsaker som fortsatt ikke er løst.

Ifølge politiet klarte selskapet å «utvikle en fullstendig DNA-profil som tillot dem, gjennom rettsgenetikk og to direkte DNA-sammenligninger med familiemedlemmer, å identifisere levningene til å tilhøre Logan Nathaniel Bowman», skriver politiet i pressemeldingen.

Bowman forsvant i 2003, fem år gammel. Han var hjemmehørende i Galax.

Ifølge NBC News ble levningene funnet i en søppelkasse, sammen med en sovepose, et Ole Brumm-pledd og rester av klær. Ifølge politiet hadde levningene ligget i området i en lengre tidsperiode.

Moren innrømmet drap

Da Logan forsvant i januar 2003 under mystiske omstendigheter, ble moren og hennes kjæreste pågrepet og siktet for omsorgssvikt og senere drap. Moren erklærte seg skyldig i både omsorgssvikt og drap og ble dømt til en samlet straff på 50 års fengsel. Kjæresten fikk ett års fengsel for omsorgssvikt.

Politiet sier at det med funnet av levningene, trolig vil bli lagt til nye siktelser i saken.