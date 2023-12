Det er ventet at også den tyrkiske nasjonalforsamlingen i plenum vil gi grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er uklart når dette vil skje.

Ifølge Reuters kan det komme til å skje i løpet av de nærmeste ukene, men lederen i den tyrkiske utenrikskomiteen sier at det neppe vil gå raskt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan må til slutt undertegne, og først da vil den langdryge prosessen være over.

F-16-fly fra USA

Under behandlingen i utenrikskomiteen i november ble det livlig debatt, og behandlingen ble utsatt etter forslag fra regjeringspartiet AKP. De mente da at drøftingene med Sverige ennå ikke hadde kommet langt nok.

Etter en ny samtale mellom Erdogan og USAs president Joe Biden er det imidlertid blitt bevegelse i saken igjen.

Erdogan ønsker å kjøpe nye F-16-fly av USA og har satt denne handelen som en forutsetning for å gi grønt lys til det svenske Nato-medlemskapet.

Selv om Tyrkia sier ja til svensk Nato-medlemskap, gjenstår det fortsatt et hinder. Ungarn har heller ikke ratifisert den svenske søknaden, men det ventes at landet vil følge Tyrkia og gjøre dette.

Ordknapp Billström

Sveriges utenriksminister Tobias Billström gleder seg over det tyrkiske vedtaket andre juledag.

– Vi ønsker velkommen at utenrikskomiteen i Tyrkia godkjente Sveriges Nato-søknad. Neste steg er at nasjonalforsamlingen skal stemme over saken. Vi ser fram til å bli medlem av Nato, skriver han.

Ut over dette ønsker den svenske utenriksministeren ikke å kommentere saken, opplyser Billströms pressesekretær.

– Ikke i dag. Det får bli når nasjonalforsamlingen har stemt, skriver pressesekretæren.

Fornøyd Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gleder seg over det tyrkiske vedtaket andre juledag.

– Jeg ønsker velkommen avstemningen fra den tyrkiske nasjonalforsamlingens utenrikskomité for å ratifisere Sveriges NATO-medlemskap, sier han.

– Jeg regner med at Tyrkia og også Ungarn nå fullfører ratifikasjonen så snart som mulig. Sveriges medlemskap vil gjøre Nato sterkere, heter det i en uttalelse fra Stoltenberg.