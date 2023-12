Indisk fly som ble stanset i Frankrike har dratt

Flyet var opprinnelig på vei til Nicaragua og stoppet i Frankrike for å fylle tanken. Et anonymt tips gikk ut på at det fraktet mulige ofre for menneskehandel.

Etter å ha avhørt passasjerene, ga franske myndigheter flyet tillatelse til å fly tilbake til India. Det lettet mandag ettermiddag med kurs for Mumbai, opplyser franske myndigheter.

276 av de 303 inderne var med på flyet tilbake til India. 25 av inderne har valgt å søke asyl i Frankrike.

Blant passasjerene var det ett 21 måneder gammelt barn og flere mindreårige som reiste alene.

Fransk påtalemyndighet fortsetter etterforskningen for å finne ut hva som var målet med den opprinnelige flygningen. Det var mandag uklart om myndighetene fortsatt mistenker at saken dreier seg om menneskehandel.