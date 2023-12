Brann i atomdrevet russisk isbryter i Murmansk-regionen

Ifølge lokale russiske nødetater var det ikke fare for at brannen i isbryteren Sevmorput skulle spre seg.

Det er heller ikke meldt om at noen ble skadd i brannen, opplyser redningstjenesten på Telegram.

Lasteskipet er den eneste atomdrevne isbryteren som Russland har.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var sent søndag kveld ikke kjent med saken.

– I en situasjon som ville kunne påvirket Norge, er det en avtale mellom nødetatene, så i dette tilfelle ville i så fall Russland kontaktet norsk hovedredningstjeneste, som igjen vil tatt kontakt med Forsvaret, sier talskvinne Hanne Olafsen ved FOH til NTB.

Sent søndag kveld hadde dette ennå ikke skjedd, legger hun til.

– Det kan tenkes at det er fordi at situasjonen er avverget og at det ikke er fare for at Norge vil affekteres av dette, sier Olafsen.