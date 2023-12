300 indere som holdes tilbake på fransk flyplass, får trolig reise ut mandag

Det opplyser franske rettsmyndigheter søndag.

De indiske statsborgerne var om bord i et chartret fly som kom fra Dubai og skulle videre til Nicaragua. Flyet ble torsdag satt på bakken da det mellomlandet i Frankrike etter at politiet hadde fått et anonymt tips om at passasjerene kunne være ofre for menneskesmugling.

Blant passasjerene er en rekke barn, og flere av har ikke med seg foresatte.

To passasjerer er foreløpig pågrepet av politiet. Kilder med kjennskap til saken opplyser at ti av passasjerene har søkt asyl i Frankrike.

Det er ikke kjent hva slags menneskehandel det dreier seg om. Politiet vil ikke kommentere om det stemmer at passasjerene ønsket å komme seg til grensa mellom Mexico og USA. Det har vært stor økning i antall indere som krysser denne grensa for å komme til USA i år.