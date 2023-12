Pentagon: Dronen som traff tankskip utenfor India fløy fra Iran

Ifølge en uttalelse fra Pentagon natt til søndag norsk tid dreide det seg om «en angrepsdrone skutt fra Iran».

Kjemikalietankskipet ble angrepet ved 10-tiden lokal tid lørdag (7-tiden norsk tid lørdag morgen). Ingen om bord på det japanskeide fartøyet ble drept eller såret.

Det britiske sikkerhetsselskapet Ambrey opplyste tidligere lørdag at angrepet utløste brann på skipet, og fartøyet tok inn noe vann. Brannen ble imidlertid slukket.

Hendelsen skjedde 200 nautiske mil utenfor Veraval, som ligger nord på Indias vestkyst.

Indiske medier har oppgitt at skipet heter MV Chem Pluto.

Ifølge Ambrey seiler skipet under liberisk flagg og er israelsk-tilknyttet. Fartøyet hadde forrige stopp i Saudi-Arabia og var på vei til India, ifølge sikkerhetsselskapet.

– Et fly ble sendt ut og sørget for sikkerhet for det involverte skipet og dets mannskap. Et indisk krigsskip er også blitt sendt for å gi assistanse etter behov, sa en tjenesteperson i det indiske sjøforsvaret til nyhetsbyrået AFP tidligere lørdag.

Den siste tiden har det vært flere drone- og rakettangrep rettet mot skipsfarten i Rødehavet, som de Iran-støttede houthiene i Jemen sier de gjennomfører i solidaritet med palestinerne.