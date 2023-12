Ambulansearbeidere dømt for uaktsomt drap på svart amerikaner

23 år gamle Elijah McClain døde i august 2019, noen dager etter å ha barket sammen med politiet. McClain var ubevæpnet, og saken førte til sterke reaksjoner.

En av de to ble også funnet skyldig i to tilfeller av overfall, og risikerer dermed å bli idømt en strengere straff. Begge risikerer flere års fengselsstraff.

Også tre politimenn har vært tiltalt for uaktsomt drap i saken, og en av disse ble funnet skyldig.

Politiet oppsøkte McClain etter at noen ringte nødnummeret og meldte inn at han brukte vinterjakke og finlandshette på en varm kveld, og at han oppførte seg mistenkelig mens han gikk hjemover fra en dagligvarebutikk.

Politiet tok tak i ham raskt etter de fant ham, og tok kvelertak på ham minst to ganger. McClain spydde inni finlandshetta og sa til betjentene at han ikke fikk puste.

Påtalemyndigheten mener at ambulansearbeiderne feilaktig antok at 23-åringen led av en slags akutt forvirring, og at de derfor ga ham ketamin for å roe ham ned.

De ga ham 500 milligram, maksdosen, fordi de feilaktig anslå at han veide rundt 90 kilo, ifølge påtalemyndigheten. McClain veide 65 kilo.

Lokale myndigheter valgte først å ikke ta ut tiltale, men dette endret seg etter at George Floyd døde i politiets varetekt i mai 2020. Delstatens guvernør Jared Polis oppfordret delstatens riksadvokat til å etterforske saken, og politibetjentene og ambulansearbeiderne ble tiltalt i 2021.