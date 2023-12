Ekssoldat erkjenner skyld i drap på Haitis president

Amerikanske myndigheter anklaget soldaten, Mario Palacios, for å ha vært del av en liten gruppe som brøt seg inn i Moises hjem, der han ble drept.

Palacios hevdet tidligere at han er uskyldig. I en skriftlig erklæring til domstolen skriver han at han sammen med andre colombianske ekssoldater ble ansatt av et Florida-basert sikkerhetsselskap som sikkerhetspersonell for en person som skulle bli Haitis neste president.

Da de kom til Haiti begynte de å trene på å bortføre noen fra en tett bevoktet bygning. Før aksjonen ble igangsatt 7. juli, fikk han beskjed om at Moïse skulle dø, heter det i erklæringen, som er gitt i bytte mot mulig strafferabatt.

Flere dømt

Palacios er den femte til å erklære seg skyldig i saken. Tre andre har blitt dømt til livstid i fengsel. Straffeutmåling for Palacios er i mars.

Blant de tiltalte i saken er en pastor fra Florida, en tidligere haitisk senator, en tidligere informant for USAs føderale narkotikapoliti DEA og flere forretningsmenn som anklages for å ha forsynt gruppa med midler og våpen til attentatet.

Herjet land

Drapet på Moïse førte til et maktvakuum og ustabilitet i Haiti, og væpnede gjenger har siden tatt kontroll over stadig mer av landet.

Dette har ført med seg en voldsspiral og humanitær krise, og FN har flere ganger advart om forferdelige kår for landets befolkning. Haitis regjering, som ikke er valgt, har lovet å holde valg når sikkerhetssituasjonen er stabilisert.

FNs sikkerhetsråd har gitt grønt lys til å sende en flernasjonal sikkerhetsstyrke som skal hjelpe politiet i Haiti med å bekjempe gjengene. Målet er å sette sammen en styrke på rundt 2500 personer som kan starte sitt oppdrag i løpet av første kvartal neste år. Styrken skal ledes av Kenya, som skal stille med rundt 1000 politifolk.