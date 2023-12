Svenske Tesla-arbeidere som ikke streiker, blir utestengt

– Folk har rett og slett jobbet på som vanlig tross den pågående konflikten, sier forbundssekretær Martin Gunnarsson i IF Metall til Dagens Arbete.

Beskjeden kommer etter at forbundet har brukt en måneds tid på å kartlegge hvor mange medlemmer som hadde fortsatt å jobbe mens streiken pågikk.

IF Metall innledet streiken 27. oktober. Siden har en rekke andre forbund startet sympatiaksjoner for å stikke kjepper i hjulene for Teslas virksomhet i Sverige. Også nordiske fagforbund støtter opp.

Tesla vil av prinsipp ikke undertegne tariffavtale med IF Metall, og Tesla-eier Elon Musk har gjort det klart at han er motstander av fagforeninger.