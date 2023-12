Fem pågrepet i antiterroraksjon nord i Frankrike

En kilde med kjennskap til saken bekrefter til AFP at de fem er tatt i politiets varetekt, men sier ikke noe om hva konkret de fem mistenkes for. Pågripelsene skjedde fredag i Nancy og to andre byer i Meurthe-et Moselle-departementet i Nord-Frankrike, ifølge kilden.

En anne kilde opplyser at de fem tilhører en islamistbevegelse. Innenriksminister Gérald Darmanin oppfordret fredag lokale myndigheter til å være «svært årvåkne» i forbindelse med julefeiringa og helligtrekongersdag på nyåret på grunn av den «svært høye terrortrusselen som fortsatt finnes».

Franske myndigheter innførte sitt høyeste trusselnivå i oktober etter at en lærer ble knivdrept av en radikalisert tidligere student nord i Frankrike. Den pågående krigen mellom Israel og Hamas spilte også inn i vurderingen.