17-år gamle Alex Batty kom tilbake til Storbritannia forrige helg etter å ha blitt funnet i Frankrike. Han hadde da vært savnet utenlands i seks år.

Manchester-politiet opplyste fredag at gutten er blitt avhørt og at politiet nå starter etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

Batty ble meldt savnet i 2017, da han ikke kom hjem fra en ferie i Malaga i Spania med sin mor og bestefar. Begge er fremdeles etterlyst i forbindelse med guttens forsvinning.

Han er gjenforent med sin bestemor, som ifølge britiske medier er hans juridiske verge.