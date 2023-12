Aylo Holdings, som holder til i Montreal, har inngått avtalen med amerikansk påtalemyndighet. Forliket og utbetalingsprogrammet innebærer at det ikke blir reist sak mot selskapet.

Forliket er på 1,8 millioner dollar, om lag 18,5 millioner kroner. Aylo må videre utbetale et ikke oppgitt beløp til «personer som er berørt av underliggende sexhandel».

Avtalen går videre ut på at et uavhengig utvalg de tre neste årene skal følge med på at betingelsene overholdes.

– Avtalen holder Pornhubs moderselskap ansvarlig for dets rolle i å formidle videoer og motta betalinger fra kriminelle aktører som lurer unge kvinner til å begå seksuelle handlinger på videoer publisert uten samtykke, sier den føderale statsadvokaten Breon Peace.

Aylo kommer til å bli straffeforfulgt hvis selskapet bryter betingelsene i avtalen som nå er inngått, uttaler påtalemyndigheten.

Ifølge amerikansk påtalemyndighet begynte Aylo i 2009 å legge ut pornovideoer laget av GirlsDoPorn (GDP) på Aylos nettsteder, blant dem Pornhub.

GDP ble i 2019 tiltalt i California for sexhandel, blant annet ved å lure unge kvinner til å delta i sexvideoer som deretter ble publisert uten kvinnenes samtykke.