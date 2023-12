Svarte amerikanere med økende støtte til palestinerne

En meningsmåling utført av The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research tidligere denne måneden viste at 44 prosent av den svarte voksne befolkningen mener at USA støtter Israel for mye – mot 30 prosent av hvite amerikanere og 28 prosent av latinamerikanere.

Krigshandlinger de senere årene – og ikke minst høstens Israelske bomberegn mot Gaza som avspilles live i sosiale medier, har forsterket båndene mellom USAs svarte befolkning og palestinerne.

Svart amerikansk støtte for den palestinske saken går tilbake til Civil Rights Movement på 1950-60-tallet der fremtredende venstreorienterte stemmer, som blant andre Malcolm X, Stokely Carmichael og Angela Davis var frontfigurer. Borgerrettighetsbevegelse var en politisk bevegelse i USA som hovedsakelig arbeidet med å skaffe USAs svarte befolkning like borgerrettigheter.

– Vi er bare den påfølgende generasjonen svarte amerikanere som fortsetter kampen for frihet og retteferdighet for palestinerne, sier Ahmad Abuznaid, direktøren for den amerikanske kampanjen for palestinske rettigheter.

Svart jøde

Den svarte jødiske samfunnsaktivisten Cydney Wallace har sterk tilhørighet til en synagoge i Chicago, der «Neste år i Jerusalem» har vært en gjentakende oppfordring til menighetens medlemmer.

For Wallace var det imidlertid ikke et alternativ å reise til Jerusalem. Til det syntes hun det var altfor mye å gjøre hjemme i USA, der hun er sterkt engasjert i arbeidet mot rasisme og for like rettigheter. Hun holder blant annet jevnlig foredrag om det hun beskriver som anti-svarte stemninger i det amerikansk-jødiske samfunnet og diskriminering av svarte.

Men da veldedighetsorganisasjonene Inner-City Muslim Action Network, inviterte Wallace og religiøse ledere fra muslimske, kristne og jødiske samfunn til å delta på en reise kalt «Black Jerusalem», en utforskning av den hellige byen gjennom afroamerikanske briller, reiste hun.

Gruppen møtte medlemmer av Jerusalems lille afro-palestinske samfunn – palestinere med svart afrikansk opphav.

– Våre svarte brødre og søstre i USA led under slaveriet, og i dag lider de fortsatt som følge av utstrakt rasisme, sier Mousa Qous, administrerende direktør for African Community Society Jerusalem. Hans far emigrerte til Jerusalem fra Tsjad i 1941, mens moren er palestinsk.

– Palestinere lider under den israelske okkupasjonen og israels rasistisk politikk. Amerikanerne og israelerne fører den samme politikken mot henholdsvis svarte amerikanere og palestinere. Så vi bør støtte hverandre, mener Qous.

Var uvitende

I løpet av reisen ble Wallace forferdet over sin egen uvitenhet om virkeligheten til palestinere som lever under israelsk okkupasjon.

Ved en israelsk kontrollpost i Jerusalem forteller Wallace at gruppen hennes ble spurt om hvem som var jøde, muslim eller kristen. Wallace og de andre viste ID-ene sine som var utstedt for turen. Da en israelsk offiser så halskjedet hennes med navnet hennes på hebraisk, ble hun vinket gjennom, mens palestinere og muslimer i gruppen ble utsatt for intens gransking og bagasjekontroll.

– Det fikk meg til å tenke at det var slik det var å leve i tiden med rasesegregering i USA, sier Wallace.

Kameelah Oseguera, som vokste opp i et afroamerikansk muslimsk samfunn i Brooklyn, New York, sier at turen også var en øyeåpner for henne.

Ved inngangen til den palestinske flyktningleiren Aida på Vestbredden fikk Oseguera vite at palestinere oppbevarer nøkler som symbol på hjemmene som gikk tapt under opprettelsen av staten i 1948, referert til av palestinerne som Nakba, eller «katastrofen». Mange oppbevarer nøklene til hjemmene familiene ble tvunget til å flykte fra, og ser dem som et symbol på deres rett til å returnere. Et rett Israel benekter.

Oseguera sa at nøkkelen minnet om hennes besøk til minnesmerket «door of no return» i Senegal. Det er opprettet til minne om afrikanerne som ble tvunget om bord på slaveskip og brakt til Amerika.

– Som en etterkommer av slavebundne afrikanere, fikk det fram tanker om hva drømmen om min retur ville ha betydd for mine forfedre.

Å vende tilbake til hjemmet, sa hun, er en lengsel som overføres gjennom generasjoner.

Ble avbrutt av terrorangrepet

Reisen som skjedde i oktober, ble avbrutt som følge av HamasŽ brutale og sjokkerende angrep på Israel 7. oktober, et angrep som utløste bred støtte og sympati med Israel.

Israels påfølgende, nådeløse bombardement av Gazastripen, har imidlertid ført til økt solidaritet med palestinernes sak.

Wallace, og et økende antall svarte amerikanere, kjenner igjen den palestinske kampen på Vestbredden og Gaza i deres egen kamp mot rasisme og for like sivile rettigheter. Protestbevegelsene mot politibrutalitet mot svarte og mot den strukturelle rasismen som finnes i nesten alle aspekter av livet for svarte i USA, har vokst – og det har igjen ført til sterkere bånd mellom svarte og palestinske aktivister, som jevnlig fordømmer USA støtte til Israels okkupasjon av palestinsk territorium og støttemarkeringer for palestinerens rettigheter.

Våpenhvilen som kom i stand mellom de krigførende partene tidligere i høst, der israelske gisler tatt til fange av Hamas ble løslatt og palestinske fanger i israelske fengsler satt fri, satte i gang mange følelser hos svarte amerikanere. Ut fra israelske fengsler strømmet det nemlig mange palestinske tenåringer som var arrestert på Vestbredden for mindre lovbrudd som steinkasting. Mange av dem var heller ikke siktet for noe og holdt i fengsel uten rettssak.

Mange svarte amerikanere kjenner igjen dette fra det amerikanske fengselssystemet. To tredeler av fangene i USA har ikke blitt dømt for en forbrytelse, og svarte blir fengslet over fire ganger oftere enn hvite, ifølge studier foretatt av det amerikanske rettssystemet.

– Svarte er overveiende og uforholdsmessig internert i USA uavhengig av om det finnes bevis eller ikke mot dem om noen forbrytelse. Og denne praksisen minner svært mye om Israels administrative internering av palestinere, påpeker Julian Rose, som jobber med å skaffe kausjon for svarte fanger i Atlanta.

Uro blant jødiske miljøer

Den økte sympatien for palestineres sak har ført til uro i amerikanske, jødiske miljøer, som også har hatt en århundrelang allianse mellom svarte og jødiske aktivister. Jødiske amerikanere frykter at antisemittismen skal vokse og at de historiske båndene med svarte menneskerettsaktivister skal svekkes.

– Vi er bekymret, som et samfunn, over det vi føler er en mangel på forståelse av hva Israel handler om og hvor dypt 7. oktober har påvirket oss, sier Bob Kaplan, administrerende direktør for Jewish Community Relations Council i New York.

– Antisemittisme må sees på som en forkastelig form for hat… som enhver form for hat er. Antisemittisme er like reell for det amerikanske jødiske samfunnet, og forårsaker like mye traumer og frykt som rasisme forårsaker for det svarte samfunnet, understreker han.

– Men mange jøder i USA forstår at svarte amerikanere kan føle tilhørighet til palestinernes sak, og at den tilhørigheten ikke står i konflikt med deres respekt for Israel, legger han til.