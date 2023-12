Skuespiller Vin Diesel saksøkes for seksuelt overgrep

Den tidligere assistenten Asta Jonasson hevder at Diesel voldtok henne på et hotell i Atlanta mens de jobber med filmen «Fast Five».

Hun hevder at Diesel klådde henne på brystene og kysset henne uten hennes samtykke. Videre heter det at han tvang henne til å ta på hans erigerte penis, og at hun ropte at han måtte stoppe, før han presset henne opp mot en vegg og onanerte. Deretter forlot han hotellrommet, og noen timer senere ble Jonasson sparket, heter det i søksmålet.

Diesels representanter har ikke kommentert søksmålet.

I søksmålet står det at Jonasson var taus om det hele i mange år fordi hun var redd for å gå offentlig ut med anklagene mot en så kjent og godt betalt skuespiller, og fordi hun var redd for å bli fryst ut fra bransjen.