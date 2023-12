Gaza-avstemning i FNs sikkerhetsråd utsatt nok en gang

Begge nyhetsbyråene skriver at utsettelsen kommer til tross for at USA, som i forbindelse med forhandlingene om en resolusjon har motsatt seg flere forslag, sier at de er klare til å støtte forslaget som torsdag kveld lå på bordet.

Et utkast til resolusjon, ført i pennen av De forente arabiske emirater, har vært gjenstand for intens diplomatisk tautrekking i FNs sikkerhetsråd i flere dager. Avstemningen er nå utsatt fire ganger. Avstemningen er nå planlagt å skje fredag.

Teksten krevde opprinnelig «varig opphør av fiendtlighet» i Gaza, men i det siste kjente utkastet kreves det «suspensjon» av kamphandlingene, det vil si kun en midlertidig stans.

Selv ikke dette har imidlertid USA villet gå med på, og det er også meldt om uenighet om kontroll av nødhjelp som kjøres inn i Gaza under våpenhvilen.

Israel, som har støtte fra USA, krever at det er de og ikke FN som skal ha siste ord når det gjelder hvilke varer og hvilke mengder som kan fraktes inn i Gaza.