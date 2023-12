Amerikanske myndigheter advarer mot falsk diabetesmedisin

Det er oppdaget etterligninger av legemiddelet, som også brukes som slankemiddel, i omløp, opplyser DFA.

Tilsynet sier at det er beslaglagt tusenvis av doser, men at det fortsatt kan være flere tilgjengelig på markedet.

Ozempic-produsent Novo Nordisk og FDA samarbeider om tester av etterligningene og har ikke informasjon om hva slags legemiddel det er snakk om eller hvorvidt det er trygt, opplyser tilsynet.

FDA advarer om at de ikke kan være sikre på at nålene som er funnet i de beslaglagte dosene, er sterilisert, noe som utgjør en ytterligere risiko for pasienter.

Alle distributører, apoteker, helsekontorer og pasienter oppfordres til å undersøke Ozempic-dosene de har mottatt.

Etterspørselen etter Ozempic og vektreduseringslegemiddelet Wegovy, som også har semaglutid som virkestoff., har vært svært stor.

Både i USA og Europa er det meldt om at etterligninger har funnet veien til markedene. I flere land har Novo Nordisk innført restriksjoner på Wegovy-dosene.